У Анджелины Джоли произошел паралич лица

16:51 2023-12-12
У Анджелины Джоли произошел паралич лица

Болезнь настигла звезду Голливуда в период развода с актером Бредом Питтом.

Звезда Анджелина Джоли сделала шоковое признание. Актриса рассказала, что из-за страшного стресса на фоне развода с актером Брэдом Питтом ее парализовало.

Одна сторона лица при этом обвисла и перестала двигаться. Это очень напугало знаменитость. 

Мы были золотой парой с Питтом в индустрии... Я во время развода находилась в стрессе. Уровень сахара в крови то повышался, то падал.

За полгода до развода неожиданно случился паралич Белла, - поделилась актриса в интервью WSJ.

По ее словам, она боялась, что больше не сможет вернуться к работе. Джоли в тот период практически не снималась и проводила время с детьми. 

На развод с Питтом Джоли подала в 2016-м - после двух лет брака и 12-ти лет совместной жизни. Они семь лет судились за опеку над 6-ю детьми и решали вопрос с разделом имущества.

У пары трое своих детей и столько же приемных. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:47

Светлана Игнатьева

Двухлетняя девочка заразилась от голубя смертельной болезнью и умерла

Двухлетняя девочка заразилась от голубя смертельной болезнью и умерла

Медики пока до конца не поняли, как она могла подхватить инфекцию, от которой в мире умерло уже пять человек.
Андрей Ткачёв
18:26

Андрей Ткачёв

Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ и нерабочих военных методичках

Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ и нерабочих военных методичках

Председатель СНБО Украины Алексей Данилов считает, что натовские военные методички неэффективны.
Андрей Ткачёв
18:09

Андрей Ткачёв

В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

Украинский депутат Георгий Мазурашу выступил с инициативой о введении обязательной молитвы за солдат национальной армии.
Светлана Игнатьева
17:48

Светлана Игнатьева

В Москве экстренно госпитализирована жена экс-президента РФ Наина Ельцина

В Москве экстренно госпитализирована жена экс-президента РФ Наина Ельцина

У  91-летней женщины резко ухудшилось самочувствие. После консультации врачи приняли решение о ее лечении в клинике.
Светлана Игнатьева
17:38

Светлана Игнатьева

Музыкант Владимир Девятов подарил своему 15-летнему сыну дорогую квартиру в Москве

Музыкант Владимир Девятов подарил своему 15-летнему сыну дорогую квартиру в Москве

Правда, пока наследник артиста туда переезжать не будет. Апартаменты планируется сдавать в аренду.
Светлана Игнатьева
16:31

Светлана Игнатьева

Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

58-летняя российская актриса рассказала, что лечения от этого вируса нет, но ей помогали местные жители.
article_image 18:31

В Ивановской области 5 школьников упали в яму на асфальте, обварившись в кипятке

Пятеро несовершеннолетних россиян упали в яму на асфальте, что привело к плачевным последствиям.

article_image 18:14

В России резко упал спрос на книги про Гарри Поттера

Российские читатели стали обделять вниманием сагу о Гарри Поттере, написанную британкой Джоан Роулинг.

article_image 18:04

В Иркутске мать спасла двух детей от пожара, сбросив их с 5 этажа

Россиянка смогла спасти двух детей во время возгорания квартиры, однако сама она умерла.