У Анджелины Джоли произошел паралич лица

Звезда Анджелина Джоли сделала шоковое признание. Актриса рассказала, что из-за страшного стресса на фоне развода с актером Брэдом Питтом ее парализовало.

Одна сторона лица при этом обвисла и перестала двигаться. Это очень напугало знаменитость.

Мы были золотой парой с Питтом в индустрии... Я во время развода находилась в стрессе. Уровень сахара в крови то повышался, то падал. За полгода до развода неожиданно случился паралич Белла, - поделилась актриса в интервью WSJ.

По ее словам, она боялась, что больше не сможет вернуться к работе. Джоли в тот период практически не снималась и проводила время с детьми.

На развод с Питтом Джоли подала в 2016-м - после двух лет брака и 12-ти лет совместной жизни. Они семь лет судились за опеку над 6-ю детьми и решали вопрос с разделом имущества.

У пары трое своих детей и столько же приемных.