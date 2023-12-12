Музыкант Владимир Девятов подарил своему 15-летнему сыну дорогую квартиру в Москве

У Владимира Девятова - пятеро детей. Недавно звезда рассказал, что одному из них, 15-летнему сыну Ивану, он сделал дорогостоящий подарок - купил в Москве квартиру, сообщает СтарХит.

Артист вручил наследнику ключи от жилья площадью 35 квадратов в новостройке. Презент стоил ему 10 миллионов рублей.

Ваня еще не видел квартиру. Я ему сказал, что это его место приложения — будущее, - поделился музыкант, открывая двери в эту квартиру команде шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам 68-летней звезды, он не рассматривал строящиеся дома и купил вторичное жилье, чтобы не вкладываться в ремонт. Им досталась еще и мебель от предыдущих хозяев.

Но артист пока не намерен отпускать сына из отчего дома. И сам Иван Девятов не готов к такому шагу. Пока недвижимость будет сдаваться в аренду.