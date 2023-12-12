В Москве экстренно госпитализирована жена экс-президента РФ Наина Ельцина

Вдова первого президента РФ Наина Ельцина экстренно госпитализирована в Москве, сообщает Рамблер со ссылкой на Mash.

У 91-летней женщины резко ухудшилось самочувствие, и врачи приняли решение о ее лечении в клинике. СМИ сообщают, что состояние Наины Ельциной сейчас под контролем.

Telegram-канал Mash также написал и о госпитализации композитора Александры Пахмутовой. У нее, как сообщали СМИ, обнаружили коронавирусную инфекцию. Но позже директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко это опроверг.

По его словам, народная артистка на самом деле попала в больницу, но с простудным заболеванием.