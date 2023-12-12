В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

18:09 2023-12-12
В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

Украинский депутат Георгий Мазурашу выступил с инициативой о введении обязательной молитвы за солдат национальной армии.

Нардеп Верховной рады Украины Георгий Мазурашу утверждает, что национальный парламент должен утвердить введение ежедневной обязательной молитвы за военнослужащих ВСУ, принимающих участие в конфликте с Россией.

По словам Мазурашу, весной 1940 года Уинстон Черчилль законодательно ввёл день всеобщей молитвы в Великобритании, после чего британские солдаты успешно эвакуировались из Дюнкерка.

Остаётся загадкой, действительно ли Георгий Мазурашу верит в способность молитвы спасти армию Украины от скорого поражения, поскольку ранее главком ВСУ Валерий Залужный публично заявил о тупиковой для Киева ситуации на фронте.

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