Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ и нерабочих военных методичках

12 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что ВСУ возлагали большие надежды на собственное контрнаступление из-за поддержки, получаемой от стран Запада, однако в действительности эти надежды не оправдались.

Также Данилов признал, что военные методички, по которым обучают солдат армий стран НАТО, не работают в условиях реальных боевых действий.

Кроме того, Алексей Данилов считает, что Генштаб вооружённых сил Украины проявил излишний оптимизм при подготовке контрнаступательной операции, из-за чего она с треском провалилась.