Двухлетняя девочка заразилась от голубя смертельной болезнью и умерла

Болезнь Ньюкасла или птичий парамиксовироз - это патогенный РНК-вирус, поражающий домашних и диких птиц. Но, как правило, людям он не передается. Если же они и заболевают, инфекцию переносят довольно легко.

С 1926-го года известно всего 485 таких случаев в мире (из них половина произошла в Великобритании).

Но недавно стало известно, что жертвой этого вируса стала маленькая австралийка. Девочку госпитализировали после 3-х недель непонятных симптомов. У нее были тошнота, рвота, простудные проявления.

По словам родных, ребенок в последнее время никуда не ездил, не контактировал с домашними животными либо простывшими членами семьи.

Врачи боролись за жизнь девочки, но ей становилось все хуже. У крохи начались эпилептические припадки, хотя результаты МРТ были в норме. Ей давали антибиотики, противовирусные и противосудорожные препараты, но все оказалось бесполезным.

После месяца в больнице ребенок умер.

Спустя время врачи пришли к выводу, что девочка, скорее всего, умерла из-за энцефалита, вызванного инфекцией APMV-1, то есть парамиксовирозом. Тесты показали: взятые у девочки образцы схожи с теми, которые ранее были взяты у голубей.

Как она заразилась, неизвестно. Медики предположили, что у нее каким-то образом случился контакт с экскрементами голубей, которые распространяются вместе с пылью и разносятся ветром.

Девочка стала пятой жертвой вируса за то время, что он известен ученым. Ранее от болезни Ньюкасла скончались пациенты в Нидерландах, США, Китае и Франции.