Двухлетняя девочка заразилась от голубя смертельной болезнью и умерла

18:47 2023-12-12
Двухлетняя девочка заразилась от голубя смертельной болезнью и умерла

Медики пока до конца не поняли, как она могла подхватить инфекцию, от которой в мире умерло уже пять человек.

Болезнь Ньюкасла или птичий парамиксовироз - это патогенный РНК-вирус, поражающий домашних и диких птиц. Но, как правило, людям он не передается. Если же они и заболевают, инфекцию переносят довольно легко.

С 1926-го года известно всего 485 таких случаев в мире (из них половина произошла в Великобритании).

Но недавно стало известно, что жертвой этого вируса стала маленькая австралийка. Девочку госпитализировали после 3-х недель непонятных симптомов. У нее были тошнота, рвота, простудные проявления.

По словам родных, ребенок в последнее время никуда не ездил, не контактировал с домашними животными либо простывшими членами семьи.

Врачи боролись за жизнь девочки, но ей становилось все хуже. У крохи начались эпилептические припадки, хотя результаты МРТ были в норме. Ей давали антибиотики, противовирусные и противосудорожные препараты, но все оказалось бесполезным.

После месяца в больнице ребенок умер.

Спустя время врачи пришли к выводу, что девочка, скорее всего, умерла из-за энцефалита, вызванного инфекцией APMV-1, то есть парамиксовирозом. Тесты показали: взятые у девочки образцы схожи с теми, которые ранее были взяты у голубей.

Как она заразилась, неизвестно. Медики предположили, что у нее каким-то образом случился контакт с экскрементами голубей, которые распространяются вместе с пылью и разносятся ветром. 

Девочка стала пятой жертвой вируса за то время, что он известен ученым. Ранее от болезни Ньюкасла скончались пациенты в Нидерландах, США, Китае и Франции.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
18:26

Андрей Ткачёв

Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ и нерабочих военных методичках

Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ и нерабочих военных методичках

Председатель СНБО Украины Алексей Данилов считает, что натовские военные методички неэффективны.
Андрей Ткачёв
18:09

Андрей Ткачёв

В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

В Верховной раде предложили ввести ежедневную молитву за ВСУ

Украинский депутат Георгий Мазурашу выступил с инициативой о введении обязательной молитвы за солдат национальной армии.
Светлана Игнатьева
17:48

Светлана Игнатьева

В Москве экстренно госпитализирована жена экс-президента РФ Наина Ельцина

В Москве экстренно госпитализирована жена экс-президента РФ Наина Ельцина

У  91-летней женщины резко ухудшилось самочувствие. После консультации врачи приняли решение о ее лечении в клинике.
Светлана Игнатьева
17:38

Светлана Игнатьева

Музыкант Владимир Девятов подарил своему 15-летнему сыну дорогую квартиру в Москве

Музыкант Владимир Девятов подарил своему 15-летнему сыну дорогую квартиру в Москве

Правда, пока наследник артиста туда переезжать не будет. Апартаменты планируется сдавать в аренду.
Светлана Игнатьева
16:51

Светлана Игнатьева

У Анджелины Джоли произошел паралич лица

У Анджелины Джоли произошел паралич лица

Болезнь настигла звезду Голливуда в период развода с актером Бредом Питтом.
Светлана Игнатьева
16:31

Светлана Игнатьева

Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

Ирина Безрукова на отдыхе в Таиланде заразилась лихорадкой денге

58-летняя российская актриса рассказала, что лечения от этого вируса нет, но ей помогали местные жители.
article_image 18:31

В Ивановской области 5 школьников упали в яму на асфальте, обварившись в кипятке

Пятеро несовершеннолетних россиян упали в яму на асфальте, что привело к плачевным последствиям.

article_image 18:14

В России резко упал спрос на книги про Гарри Поттера

Российские читатели стали обделять вниманием сагу о Гарри Поттере, написанную британкой Джоан Роулинг.

article_image 18:04

В Иркутске мать спасла двух детей от пожара, сбросив их с 5 этажа

Россиянка смогла спасти двух детей во время возгорания квартиры, однако сама она умерла.