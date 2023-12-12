Дочь певицы Штурм пострадала при пожаре и доставлена в больницу

Дочь российской певицы Натальи Штурм Елена пострадала из-за пожара в своем доме, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал "360".

Причина возгорания - замыкание электропроводки около холодильника. Инцидент случился ночью, первым пожар обнаружил сын Елены. Женщина, проснувшись, увидела, что кухню обволок черный дым, и все выбежали из квартиры.

Елена также сумела разбудить соседей, а пожарная тревога сработала в здании через 10 минут, когда дым заполнил коридор. Спасатели с огнем справились быстро, но кухня в квартире Елены полностью сгорела, лопнули окна в комнате, а холодильник расплавился.

Женщина, забыв о свое безопасности, забежала в квартиру за теплыми вещами для сыновей и успела надышаться дымом. На машине скорой помощи Елену отвезли в больницу, у нее отравление угарным газом средней тяжести.