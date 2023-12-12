Знаменитости раздеваются на публике: дизайнеры объяснили, почему

В 2001-м году Бритни Спирс, одетая в крошечные ярко-розовые плавки от купальника поверх низко сидящих расклешенных брюк цвета металлик зеленого цвета, казалась революционной. Наряд поп-звезды в сексуальном клипе на песню “I'm a Slave 4 U” вызвал шок в поп-культуре.

Открытые стринги, увы, снова вернулись в моду. Но в современной версии этого стиля 2000-х вместо того, чтобы просто демонстрировать бретельки, знаменитости стали выходить в свет с полностью видимым нижним бельем.

Тенденция начала набирать обороты на показах 2023-го года. Многие образы при этом состоят из прозрачных или полупрозрачных платьев, надетых только с трусами под ними.

Это повальное увлечение охватило всех - от более экстравагантных модельеров, таких как Джулия Фокс, до модниц от высокой моды, таких как Аня Тейлор-Джой и Джанель Монэ.

Дуа Липа отпраздновала выход Барби в кольчужном платье Bottega Veneta, под которым были только носовые платки. Флоренс Пью посетила показ Valentino в своих белых трусиках, а Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в бюстгальтере и стрингах от Gucci.

Господство нижнего белья произошло не в одночасье. По словам историка моды Кимберли Крисман-Кэмпбелл, на самом деле эта тенденция формировалась десятилетиями.

Когда-то видимая линия трусиков, комбинация или бретелька бюстгальтера были модной оплошностью, - сказала она. Когда Мадонна носила нижнее белье в качестве верхней одежды в 80-х или когда Кейт Мосс надевала прозрачное платье поверх трусов в 90-х”, это было скандально.

Однако к началу 2000-х топы с бюстгальтерами и видимые стринги стали более популярными. С тех пор публика стала только “более бесчувственной, поэтому дизайнеры продолжают вносить изменения". Это привело к демонстративно обнажающей кожу моде, которую все наблюдают сегодня.

Крисман-Кэмпбелл объясняет непреходящую привлекательность этого стиля среди знаменитостей тем фактом, что “он привлекает внимание, гарантируя, что его обладательницу заметят и сфотографируют”.

А привлечь внимание — особенно в условиях все более стремительного оттока средств массовой информации — это все. В попытке взломать алгоритм и доминировать в новостном цикле знаменитости надевают все более яркую одежду, чтобы стать вирусными.

Но, по словам Джессики Морган, соучредительницы сайта о моде знаменитостей Go Fug Yourself, эти образы уже не так эффектны, как раньше.