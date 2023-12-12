В правительстве США заявили о неготовности выделять помощь Украине

Вечером 12 декабря Владимир Зеленский выступил с речью в национальном Конгрессе США, где попросил американских чиновников согласовать выделение новых пакетов военной помощи Украине.

После мероприятия спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон публично заявил, что Вашингтон более не станет тратить деньги на поддержку Киева, пока Зеленский не представит свою стратегию победы ВСУ в конфликте с Россией.

По словам Джонсона, то, что говорил Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами, не является достаточно убедительным для продолжения американской поддержки Украины.