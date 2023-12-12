По сектору Газа стремительно распространяются инфекции

Инфекционные заболевания опустошают население сектора Газа. Об этом сообщает Yahoo.com со ссылкой на чиновников здравоохранения сектора и организации по оказанию помощи. Этому способствуют сырая погода, переполненность приютов, нехватка продовольствия, грязная вода и недостаток лекарств.

Кризис в анклаве после более чем двухмесячной войны усугубляется. Больницы переполнены пациентами, получившими ранения в результате авиаударов.

Мы все больны, - сказала 46-летняя мать 10 детей Сама аль-Фарра, которая вместе со своей семьей находится в лагере для перемещенных палестинцев на юге Газы. У всех моих детей высокая температура и желудочный вирус.

Всемирная организация здравоохранения сообщила по меньшей мере о 369 000 случаях инфекционных заболеваний здесь с начала войны.

По словам руководителя группы систем здравоохранения в офисах ВОЗ в Газе и на Западном берегу Шеннон Баркли, эти данные не включают случаи в северной части Газы, где война разрушила много зданий. А то, что осталось от системы здравоохранения, перегружено.

По словам аль-Фарры, ее младшая дочь, 6-летняя Хала, провела большую часть последних трех дней во сне и была слишком слаба, чтобы просить еды после нескольких недель голодания.

Раньше она выпрашивала еду, но теперь даже не может ничего проглотить, - сказала она.

И добавила, что у ее 9-летнего сына Мохаммада начались судороги - вероятно, из-за высокой температуры.

Израильские военные объявили, что открывают второй контрольно-пропускной пункт на границе между Израилем, Газой и Египтом - для проверки гуманитарной помощи, прибывающей через Египет.

Этот шаг призван обеспечить поступление в Газу большего количества продовольствия, воды, медикаментов и оборудования для укрытия. Организации по оказанию помощи заявили, что объем помощи, ранее поступивший в Газу, недостаточен.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям организации "Врачи без границ" Мари-Ор Перро Ревиаль, многие из этих пациентов получают послеоперационный уход в антисанитарных условиях, что приводит к тяжелым инфекциям.

Ранее министр здравоохранения Палестинской автономии Май Алкайла заявила, что в секторе Газа было зарегистрировано около 1000 случаев заболевания гепатитом А.

Доктор Марван аль-Хамасе, глава больницы Абу Юсефа аль-Наджара в Рафахе, уточнил, что в его небольшом учреждении находятся сотни перемещенных лиц. Они спят на этажах, где также проходят лечение раненые. По его словам, эти полы не мылись неделями, потому что “мы не можем найти чистящие средства”.

По его словам, недоедание стало “неконтролируемым”, а число случаев анемии и обезвоживания среди детей увеличилось почти втрое.