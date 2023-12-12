Во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский посетил Конгресс Соединённых Штатов, где произнёс речь с просьбой о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Американский сенатор Уикер утверждает, что Зеленский пообещал американским политикам усилить мобилизацию на Украине.

По словам Уикера, в беседе с конгрессменами США Владимир Зеленский рассказал о намерениях руководства ВСУ начать мобилизацию мужчин старше 40 лет.

При этом политик отметил, что Владимир Зеленский явно использовал эвфемизм, поскольку Киев хочет мобилизовать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, после чего они будут отправлены на передовую.