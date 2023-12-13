Том Круз замечен с дочерью видного российского политика

08:43 2023-12-13
Том Круз замечен с дочерью видного российского политика

Звезда Голливуда и наследница бывшего депутата Госдумы России от Татарстана Рината Хайрова Эльсина на вечеринке в Лондоне держались вместе.

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Зарубежные СМИ взорвались новостью: Том Круз был замечен в компании дочери экс-депутата Госдумы России от Татарстана Рината Хайрова, сообщает СтарХит.

61-летний Круз на вечеринке в Лондоне обнимал светскую львицу Эльсину Хайрову, бывшую супругу олигарха Дмитрия Цветкова - владельца элитного ювелирного бутика.

Том и Эльсина появились вместе и при этом выглядели счастливыми. Свидетели уверены, что они пара.

Они были неразлучны. Казалось, Том был без ума от нее, — утверждал источник.

36-летняя Хайрова перед тем, как пообщаться со звездой, разговаривала с бывшей участницей конкурса «Мисс Европа» Алиной Авраменко.

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