Японка Томико Итоока в 115 лет стала старейшей жительницей страны

08:51 2023-12-13
Японка Томико Итоока в 115 лет стала старейшей жительницей страны

А на первом месте среди нынешних долгожителей планеты 116-летняя испанка Мария Браньас Морера.

15-летняя жительница Японии Томико Итоока названа самой пожилой жительницей страны.

Этот титул женщина получила после того, как 12 декабря на 117-м году жизни скончалась другая японская долгожительница - Фуса Тацуми. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Как уточняется, Итоока родилась 23 мая 1908 года и сейчас проживает в префектуре Хёго, что на западе Японии. 

По данным центра исследования геронтологии Лос-Анджелеса, на первом месте среди живущих долгожителей Земли сегодня - 116-летняя испанка Мария Браньас Морера. 

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