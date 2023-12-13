Принц Гарри проиграл суд и теперь должен платить таблоиду

39-летний принц Гарри не сумел отомстить британским СМИ. Герцог Сассекский проиграл иск о клевете и теперь должен возместить таблоиду убытки, сообщает Космополитен.

Опальная пара британского королевского дома не скрывала негативного отношения к английской прессе. Принц Гарри и Меган Маркл не раз обвиняли таблоиды в том, что те выставляют их в негативном свете.

После того, как сложили полномочия и переехали в США, герцоги Сассекские вступили в судебные баталии с лондонскими СМИ.

Но выиграть не получается. В частности, принц Гарри проиграл в Высоком суде Лондона последний этап своего дела о клевете. И теперь обязан выплатить The Mail 48 447 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.

Герцог Сассекский на издателей Associated Newspapers подал в суд за статью, рассказывающую о его конфликте с МВД Англии в отношении полной защиты королевской безопасности.

По словам принца Гарри, опубликованная в 2022 году статья была клеветнической и поставила под сомнение его честность и неподкупность. Но суд рассудил иначе.