Дмитрию Нагиеву не хватило денег на покупку квартиры в Дубае

09:56 2023-12-13
Дмитрию Нагиеву не хватило денег на покупку квартиры в Дубае

В беседе с экспертом рынка в ОАЭ актер заявил, что хочет обзавестись там недвижимостью.

В последнее время Дмитрий Нагиев мало появляется на публике. После начала СВО актер отказался вести ряд проектов на ТВ России, включая шоу «Голос», перестал посещать светские мероприятия.

Но при этом звезда снимается в сериалах. В частности, он сыграл в «Эскортницах», «Кино про бандитов» и «Тени Чикатило».

Востребован и на корпоративах, а еще - снимается в рекламе. На YouTube недавно вышел сюжет, где артист общается со специалистом по продаже жилья в ОАЭ Виктором Шкипиным.

Нагиев заявил, что заинтересован в покупке квартиры в ОАЭ. И у него для этого есть 120 тысяч долларов. Но вип-риелтор ответил, что такой суммы для покупки приличного жилья в Дубае недостаточно.

Недвижимость, в которую стоит вкладываться – от 210 – 250 тысяч долларов, - уточнил предприниматель.

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