Алла Пугачева хочет переехать с семьей в Лондон

Российская певица Алла Пугачева хочет вместе с семьей переехать в Лондон, сообщает МК со ссылкой на КП.
По данным издания, это должно случиться после новогодних праздников. Примадонна уже якобы даже выбрала дом в столице Великобритании.
Сейчас Алла Борисовна живет на Кипре, но, по словам ее друзей, местный климат негативно сказывается на ее здоровье. Певица, в частности, жалуется на проблемы с сердцем.
Кроме того, Пугачева хочет, чтобы ее младшие дети получили образование в Лондоне, - отмечает издание.
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