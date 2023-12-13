Алла Пугачева хочет переехать с семьей в Лондон

Российская певица Алла Пугачева хочет вместе с семьей переехать в Лондон, сообщает МК со ссылкой на КП.

По данным издания, это должно случиться после новогодних праздников. Примадонна уже якобы даже выбрала дом в столице Великобритании.

Сейчас Алла Борисовна живет на Кипре, но, по словам ее друзей, местный климат негативно сказывается на ее здоровье. Певица, в частности, жалуется на проблемы с сердцем.