Умер звезда «Доктора Хауса» актер Андре Брауэр

Актер, сыгравший психиатра Деррила Нолана в популярном американском сериале «Доктор Хаус» Андре Брауэр, скончался на 62-м году жизни.

Причиной смерти звезды назвали «скоротечную болезнь».

Звезда Голливуда родился в Чикаго в 1962 году. Брауер закончил Стэнфордский университет, отучился в Джульярдской школе на драматическом отделении.

На экране его первой ролью стал солдат Томас Сирлз в фильме «Слава».

Артист - двукратный обладатель Эмми. Эти награды он получил за роль детектива Фрэнка Пемблтона в «Убийстве: жизнь на улице», а также - роль преступника Ника Атуотера в «Воре». Зрители помнят звезду и по популярному проекту «Бруклин 9-9».