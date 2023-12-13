В Турции хотят пересмотреть формат «Все включено»

Глава Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил пересмотреть формат «Все включено», сообщает Газета.ру со ссылкой на турецкие СМИ.

Он считает, что подход «Плати по мере использования» в отелях будет более эффективным. Турист по такой системе сможет выбрать те продукты и напитки, которые будет использовать.

Кавалоглу подчеркнул, что данная инициатива продиктована ростом расходов в непростой сегодня экономической ситуации Турции.

Новая модель способна создать ценовое преимущество. «Плати по мере использования» интегрируется в систему «все включено». В новую эпоху туристы могут воспользоваться также услугами «все включено» без алкоголя», — высказал свое мнение Кавалоглу.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ сообщала, что в Турции аренда жилья для туристов может с 2024 года может подорожать на треть.