Во Франции по обвинению в изнасиловании задержан известный писатель Фредерик Бегбедер

Писателя Фредерика Бегбедера задержали 12-го декабря на юге Франции.
Как сообщает МК со ссылкой на радиостанцию France Bleu, мужчина был взят под стражу в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании.
Позже автора романов «Любовь живет три года», «Идеаль», «99 франков» отпустили.
Прокуратура заявила, что предварительное расследование будет продолжено. 58-летний писатель свою вину отрицает.
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