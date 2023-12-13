Во Франции по обвинению в изнасиловании задержан известный писатель Фредерик Бегбедер

Писателя Фредерика Бегбедера задержали 12-го декабря на юге Франции.

Как сообщает МК со ссылкой на радиостанцию France Bleu, мужчина был взят под стражу в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании.

Позже автора романов «Любовь живет три года», «Идеаль», «99 франков» отпустили.

Прокуратура заявила, что предварительное расследование будет продолжено. 58-летний писатель свою вину отрицает.

