Дана Борисова пожаловалась, что экс-возлюбленный хейтит их общую дочь

Телеведущая Дана Борисова поведала, что ее дочь Полина терпит регулярную и унизительную критику со стороны своего отца Максима Аксенова. Ранее, по словам звезды, такой критике подвергалась она сама, а теперь негатив сливается уже на девочку-подростка.

Говорит: „Ты поправилась, тебя туда-то не возьмут. Ты такая-сякая, это ты не сможешь“. Меня поражает человек.... У меня дыбом волосы встают, потому что дочь поддержки с его стороны не видит и не видела никогда, — заявила Дана в эфире одного из YouTube-каналов.

Телеведущая объяснила поведение экс-возлюбленного инфантильностью и тем, что он не хочет взять на себя ответственность. По ее словам, хотя Аксенов вырос, однако по сути остался ребенком и в свои 43 года живет с матерью. При этом избегает выполнения своих обязанностей отца.

В 2022-м году теледива уже подала на Аксенова в суд из-за неуплаты алиментов. Но позже заявила, что деньги приходят, но меньше объема, установленного судом. Борисова не исключает, что вновь обратится в соответствующие инстанции с требованием выплат алиментов на ребенка.