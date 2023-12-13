В доме пожилого англичанина обнаружили 65 зараженных кошек

В доме 68-летнего жителя Шотландии обнаружили 65 котов и кошек, страдающих от вирусного заболевания, пишет Daily Record.

Йен Сэмьюел Маккорд из округа Уэст-Лотиан несколько лет держал у себя дома десятки питомцев и не следил за бесконтрольным размножением котов. Он не пускал в дом сотрудников Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Даже из окон видно около 20 кошек, у которых явно заметны глазные инфекции либо вовсе не было глаз. Было слышно, что животные чихают, из их носов текут обильные выделения, - рассказала сотрудница общества.

Срустя время специалисты получили разрешение на посещение дома и обнаружили там 65 кошек, которые были больны вирусом кошачьего герпеса. Многие были заражены и другими инфекциями. Специалисты доставили животных в ветеринарные клиники.

Суд города Ливингстона, рядом с которым проживает Маккорд, приговорил мужчину к году общественного надзора. Ему запретили заводить домашних животных в течение десяти лет.