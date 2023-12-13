Россиянка в качестве мести откусила ухо шумному соседу

Жительница поселка Янино Ленобласти откусила ухо соседу, который жил этажом выше и шумел, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как уточняет издание, мужчина с двумя друзьями выпивал у себя в квартире. Они и после 22:00 вели себя громко.

К ним поднялась проживающая снизу семейная пара. Однако диалога не получилось, между соседями завязалась драка. Как утверждает шумевший мужчина, женщина со спины напала на него и откусила фрагмент уха, а потом пообещала «съесть его полностью».

У девушки своя версия. Она заявила, что пыталась защищать мужа, потому что его атаковали двое гостей соседа.

Сотрудники полиции проводят проверку.