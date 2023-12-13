Англичанину дали громадный штраф за неухоженный двор

Владельцу недвижимости в микрорайоне Сидкап в Лондоне грозит тюремный срок за то, что он не может содержать в порядке свою собственность, сообщают британские СМИ.

Роджер Томпсон впервые был оштрафован в октябре 2022 года за неспособность поддерживать домовладение в порядке. Недавно его опять оштрафовали - за несоблюдение предъявленных тогда требований.

Мужчине дали штраф в размере 2500 фунтов стерлингов, он также обязан выплатить максимальную надбавку в размере 1000 фунтов стерлингов и возместить судебные расходы.

В общей сложности Томпсону придется заплатить 4 442,05 фунтов стерлингов.

Городской совет заявил, что задняя часть дома англичанина “полностью покрыта разросшейся растительностью”, а окружающие здание заборы рухнули. У власти есть претензии и к палисаднику, который прохожие использовали, как "мусорное ведро".

Уведомление требовало от него навести порядок с растениями, облагородить сад на заднем дворе, инфраструктуру и окружающие дом помещения, потому что все это "наносит ущерб всему району" и “качеству жизни соседей”.

Если владелец не решит названные проблемы и на этот раз, власти "без колебаний" предпримут "дальнейшие действия”. Проще говоря, хозяин неухоженного подворья может попасть в тюрьму.