Жителя Лондона за незаконную сдачу жилья оштрафовали более чем на полмиллиона фунтов стерлингов

Домовладелец-мошенник из Садбери-Корт-роуд (пригорода Лондона) оштрафован почти на полмиллиона фунтов стерлингов за сдачу в аренду сарая под пять квартир.

Иегуда Левхар ранее также признал себя виновным в сдаче в аренду дома под две квартиры, хотя разрешения на перепланировку у него не было. О нарушениях, допущенных англичанином, властям сообщили его соседи.

Полицейские направили уведомление об обязательных перепланировках для такого рода деятельности, но арендодатель не выполнил это уведомление.

К слову, его личность установить удалось не сразу. Арендаторы знали хозяина, как Барри Джейкобса, а помещение было зарегистрировано в земельном кадастре на имя Иегуды Левхара.

Выследить Левхара полицейские смогли лишь спустя несколько лет - в 2020-м. Мужчину привлекли к суду. Из-за сложностей дела судебное преследование арендодателя завершилось только после трех лет судебных слушаний.

Судья Шеррард Кей Си обязал Левхара выплатить 60 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов совету, а также - штраф в размере 1000 фунтов стерлингов - суду.

У мужчины также будет конфисковано 424 000 фунта стерлингов в пользу правительства. Это - сумма незаконно полученной лондонцем прибыли за несколько лет.

Член Кабинета министров по вопросам безопасности сообществ и общественной защиты Харби Фарах сказал, что проверка законности сдачи жилья в аренду будет проведена во всем районе Садбери-Корт-роуд.