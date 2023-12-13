Жителя Лондона за незаконную сдачу жилья оштрафовали более чем на полмиллиона фунтов стерлингов

16:07 2023-12-13
Жителя Лондона за незаконную сдачу жилья оштрафовали более чем на полмиллиона фунтов стерлингов

Домовладелец сдавал гараж сразу под пять квартир. А в доме, где провел самовольную перепланировку, поселил еще две семьи.

Домовладелец-мошенник из Садбери-Корт-роуд (пригорода Лондона) оштрафован почти на полмиллиона фунтов стерлингов за сдачу в аренду сарая под пять квартир.

Иегуда Левхар ранее также признал себя виновным в сдаче в аренду дома под две квартиры, хотя разрешения на перепланировку у него не было. О нарушениях, допущенных англичанином, властям сообщили его соседи. 

Полицейские направили уведомление об обязательных перепланировках для такого рода деятельности, но арендодатель не выполнил это уведомление.

К слову, его личность установить удалось не сразу. Арендаторы знали хозяина, как Барри Джейкобса, а помещение было зарегистрировано в земельном кадастре на имя Иегуды Левхара.

Выследить Левхара полицейские смогли лишь спустя несколько лет - в 2020-м. Мужчину привлекли к суду. Из-за сложностей дела судебное преследование арендодателя завершилось только после трех лет судебных слушаний.

Судья Шеррард Кей Си обязал Левхара выплатить 60 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов совету, а также - штраф в размере 1000 фунтов стерлингов - суду.

У мужчины также будет конфисковано 424 000 фунта стерлингов в пользу правительства. Это - сумма незаконно полученной лондонцем прибыли за несколько лет.

Член Кабинета министров по вопросам безопасности сообществ и общественной защиты Харби Фарах сказал, что проверка законности сдачи жилья в аренду будет проведена во всем районе Садбери-Корт-роуд. 

Андрей Ткачёв
15:21

Андрей Ткачёв

Илон Маск признал, что Киев навсегда потерял Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье

Илон Маск признал, что Киев навсегда потерял Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье

По мнению Маска, Киев никогда не вернёт регионы, которые стали частью России по итогам референдумов.
Светлана Игнатьева
14:45

Светлана Игнатьева

Англичанину дали громадный штраф за неухоженный двор

Англичанину дали громадный штраф за неухоженный двор

После второго предписания жителю Лондона предстоит заплатить более 4 тысяч фунтов и навести порядок. В случае невыполнения решения суда ему грозит тюрьма.
Светлана Игнатьева
13:49

Светлана Игнатьева

Англичанин изнасиловал девушку в лондонском метро на виду у пассажиров

Англичанин изнасиловал девушку в лондонском метро на виду у пассажиров

Камеры ЧП не зафиксировали, но факт преступления подтвердил специально доставленный в Британию свидетель из Франции.
Светлана Игнатьева
13:28

Светлана Игнатьева

Россиянка в качестве мести откусила ухо шумному соседу

Россиянка в качестве мести откусила ухо шумному соседу

Вместе с мужем они попросили мужчину не шуметь после десяти вечера, но диалога не получилось.
Светлана Игнатьева
13:09

Светлана Игнатьева

В доме пожилого англичанина обнаружили 65 зараженных кошек

В доме пожилого англичанина обнаружили 65 зараженных кошек

Суд приговорил мужчину к году общественного надзора и запрету содержания домашних животных в течение десяти лет.
Светлана Игнатьева
12:44

Светлана Игнатьева

Дана Борисова пожаловалась, что экс-возлюбленный хейтит их общую дочь

Дана Борисова пожаловалась, что экс-возлюбленный хейтит их общую дочь

Телеведущая заявила, что Максим Аксенов не платит алименты и плохо относится к наследнице.
article_image 16:50

Тюремная надзирательница из Уэльса занималась сексом по телефону с заключенным

26-летнюю Руфь Шмило обвиняется в "ненадлежащих отношениях" с заключенным тюрьмы категории B "Парк" в Уэльсе.

article_image 16:33

Избавление от курчавости персика без химии

Для предотвращения курчавости у персика, выращиваемого на даче, следует применять отдельные агротехнические приемы с осени.

article_image 16:18

Самый красивый итальянец Эдоардо Сантини уходит из мира моды, чтобы стать священнослужителем

Модель Эдоардо Сантини, признанный в 2019 году самым красивым мужчиной в Италии, решил оставить подиум ради служения Богу.