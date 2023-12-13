Король и королева Бутана рассекретили имя своей 3-месячной дочери

Маленькую принцессу Бутана представили ее родители - королева Бутана Джецун Пема и король Джигме Кхесар. Они назвали в соцсетях имя свой дочери, которая родилась 3 месяца назад.

Малышка появилась на свет 9 сентября и прошла недавно обряд буддийского наречения.