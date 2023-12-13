Король и королева Бутана рассекретили имя своей 3-месячной дочери

18:34 2023-12-13
Король и королева Бутана рассекретили имя своей 3-месячной дочери

Ее королевское высочество Гьялсем получила имя Сонам Янгден Вангчук. У принцессы есть два старших брата.

Маленькую принцессу Бутана представили ее родители - королева Бутана Джецун Пема и король Джигме Кхесар. Они назвали в соцсетях имя свой дочери, которая родилась 3 месяца назад. 

Малышка появилась на свет 9 сентября и прошла недавно обряд буддийского наречения.

Ее королевское высочество Гьялсем получила имя Сонам Янгден Вангчук, - объявили 33-летняя королева и 43-летний король в совместных постах в Instagram.

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Сонам - бутанское имя, обозначающее заслуги, долголетие и удачу. Имя Янгден означает драгоценный камень, процветание и благополучие. А Вангчук - династическое имя семьи.

Новость появилась вместе с первыми фотографиями Сонам. У нее есть 2 сташих брата - принцы Гьялси Джигме Намгьелу 7 лет и Джигме Угьен Вангчуку, которому  3 года.

Церемония наречения Сонам состоялась в монастыре Ташичходзонг в 17-ю годовщину восшествия ее отца на Золотой трон. На ней присутствовали члены королевской семьи Бутана.

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