В тюрьмах Сальвадора погибли более 200 человек с начала действия чрезвычайного режима

Более 200 заключенных скончались в тюрьмах Сальвадора с марта 2022 года, когда в стране начался режим чрезвычайного положения для борьбы с бандами.

Представитель неправительственной организации "Гуманитарно-правовая помощь" Ингрид Эскобар подтвердила, что реестр умерших лиц "был составлен на основе информации, предоставленной непосредственно родственниками жертв" и на основе "мониторинга журналистских источников".

По словам юриста, 94 процента погибших - мужчины и 6 процентов - женщины.

Согласно документу, опубликованному организацией, большинство смертей в сальвадорских тюрьмах произошло "из-за отсутствия медицинской помощи" и "непредумышленного убийства".

Согласно официальным данным, в контексте чрезвычайного режима было арестовано более 74 000 человек, из которых более 7000 человек были освобождены условно-досрочно.

По мнению гуманитарной организации Amnesty International, эта мера привела страну к одному из "худших кризисов" в области прав человека с момента окончания гражданской войны 1980-1992 годов.

Этот режим был утвержден в конце марта 2022 года после эскалации убийств, приписываемых бандам. Тогда всего за три дня погибло более 80 человек.

Сальвадор 2023 год также завершает в условиях этого чрезвычайного режима - согласно принятому решению законодательного собрания.