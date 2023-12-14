На Netflix выходит аргентинский фильм «Не ломай меня», в котором дебютировали уругвайские актеры

Фильм “Не ломай меня” стал самым просматриваемым фильмом на Netflix. Он рассказывает о двух женщинах, которых играют аргентинские актрисы Карла Петерсон и Джульетта Диас.

Их героини "происходят из разных миров, но живут под одним и тем же мандатом, давлением и обязанностями", говорится в пресс-релизе картины.

В фильме Анджела (Петерсон) - 45-летняя актриса, попавшая в неловкую разлуку с другим известным актером. Вера (Диас) делит свое время между продажей кремов ручной работы, которые готовит дома, и тяжелой и сложной работой по воспитанию двух одаренных дочерей.

В конечном итоге обе проходят общий курс обучения управлению гневом. Вопреки всему, они становятся помощниками и ключевыми фигурами в разрушении бизнеса пластического хирурга, который продает обещания, столь же невыполнимые, сколь и незаконные.

Заповеди красоты - это тема, затрагивающая как мужчин, так и женщин. Мы все всегда чувствуем сильное давление. Мы установили для себя эти правила, эти принципы имиджа, успеха. Злодей из фильма (перуанский Сальвадор дель Солар) служит метафорой того, каким может быть этот мир, - отметила актриса Карла Петерсон.

В течение полутора часов знаменитая актриса с видом дивы и домохозяйка, перегруженная своей повседневной жизнью в конечном итоге срывают гнусный план медиахирурга. Критики считают, что молниеносный финал ленты понравится зрителям, и фильм "Не ломай меня" станет хитом Netflix.

Для уругвайской актрисы Клаудии Фернандес это - дебют в кино. Она разделила большинство сцен с Джульеттой Диас и заверила, что была ей хорошей партнершей.

В ленте занят также ее земляк Альфонсо Тор.