На Netflix выходит аргентинский фильм «Не ломай меня», в котором дебютировали уругвайские актеры

09:36 2023-12-14
На Netflix выходит аргентинский фильм «Не ломай меня», в котором дебютировали уругвайские актеры

Клаудия Фернандес и Альфонсо Тор заняты в основном в эпизодах, которые добавили красок кинокомедии.

Фильм “Не ломай меня” стал самым просматриваемым фильмом на Netflix. Он рассказывает о двух женщинах, которых играют аргентинские актрисы Карла Петерсон и Джульетта Диас. 

Их героини "происходят из разных миров, но живут под одним и тем же мандатом, давлением и обязанностями", говорится в пресс-релизе картины.

В фильме Анджела (Петерсон) - 45-летняя актриса, попавшая в неловкую разлуку с другим известным актером. Вера (Диас) делит свое время между продажей кремов ручной работы, которые готовит дома, и тяжелой и сложной работой по воспитанию двух одаренных дочерей.

В конечном итоге обе проходят общий курс обучения управлению гневом. Вопреки всему, они становятся помощниками и ключевыми фигурами в разрушении бизнеса пластического хирурга, который продает обещания, столь же невыполнимые, сколь и незаконные.

Заповеди красоты - это тема, затрагивающая как мужчин, так и женщин. Мы все всегда чувствуем сильное давление.

Мы установили для себя эти правила, эти принципы имиджа, успеха. Злодей из фильма (перуанский Сальвадор дель Солар) служит метафорой того, каким может быть этот мир, - отметила актриса Карла Петерсон.

В течение полутора часов знаменитая актриса с видом дивы и домохозяйка, перегруженная своей повседневной жизнью в конечном итоге срывают гнусный план медиахирурга. Критики считают, что молниеносный финал ленты понравится зрителям, и фильм "Не ломай меня" станет хитом Netflix.

Для уругвайской актрисы Клаудии Фернандес это - дебют в кино. Она разделила большинство сцен с Джульеттой Диас и заверила, что была ей хорошей партнершей.

В ленте занят также ее земляк Альфонсо Тор.

У меня небольшие, но милые эпизоды. В основном - с Джульеттой Диас, которая помогла мне с некоторыми хитростями в паре сцен.

Помогала в целом и вся команда, - отметил он уругвайским СМИ.

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