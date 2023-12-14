Интерпол в результате спецоперации изъял более 2000 краснокнижных животных

Интерпол в ходе седьмой операции "Гром" в октябре прошлого года изъял 2114 животных, находящихся под угрозой исчезновения. А еще - 2624 кубометра охраняемой флоры.

Среди конфиската было также более 300 килограммов слоновой кости, рога носорога, панголина, тысячи черепашьих яиц, 30 тонн растений, приматов, птиц и морских обитателей.

В общей сложности по всему миру было произведено 500 задержаний после досмотра легковых, грузовых автомобилей и грузовых судов на контрольно-пропускных пунктах в 133 странах.

Международное полицейское агентство в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией выявило такие тенденции, как незаконный оборот диких животных, которым занимались транснациональные организованные преступные группы.