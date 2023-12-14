Михаил Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

Музыкант Михаил Шуфутинский в этом году получил травму во время игры в хоккей. Певец поскользнулся на льду, разбил копчик и потянул мышцу на ноге, сообщает СтарХит.
Знаменитости пришлось долго восстанавливаться, но он уже вернулся к творческой деятельности.
Однако недавно опять разволновал поклонников, которые сфотографировали кумира в инвалидном кресле. Михаил Захарович заявил, что с ним ничего страшного не произошло.
Коляска - не знак презрения. Мне уже 75 лет. Случается, болит позвоночник - если плохо выспался или неудобно летел.
Если мне надо идти 2 километра по паркингу, чтобы затем выйти на сцену, мне ставят коляску и везут.
В этом ничего такого нет. Я могу встать, танцевать, - подчеркнул Шуфутинский.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__