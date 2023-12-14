Михаил Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

10:03 2023-12-14
Михаил Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

75-летний музыкант получил травму во время игры в хоккей, восстановление заняло много времени.

Музыкант Михаил Шуфутинский в этом году получил травму во время игры в хоккей. Певец поскользнулся на льду, разбил копчик и потянул мышцу на ноге, сообщает СтарХит.

Знаменитости пришлось долго восстанавливаться, но он уже вернулся к творческой деятельности.

Однако недавно опять разволновал поклонников, которые сфотографировали кумира в инвалидном кресле. Михаил Захарович заявил, что с ним ничего страшного не произошло.

Коляска - не знак презрения. Мне уже 75 лет. Случается, болит позвоночник - если плохо выспался или неудобно летел.

Если мне надо идти 2 километра по паркингу, чтобы затем выйти на сцену, мне ставят коляску и везут.

В этом ничего такого нет. Я могу встать, танцевать, - подчеркнул Шуфутинский.

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