Михаил Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

Музыкант Михаил Шуфутинский в этом году получил травму во время игры в хоккей. Певец поскользнулся на льду, разбил копчик и потянул мышцу на ноге, сообщает СтарХит.

Знаменитости пришлось долго восстанавливаться, но он уже вернулся к творческой деятельности.

Однако недавно опять разволновал поклонников, которые сфотографировали кумира в инвалидном кресле. Михаил Захарович заявил, что с ним ничего страшного не произошло.