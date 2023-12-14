Кристина Орбакайте шокировала фанатов изменениями во внешности

Кристина Орбакайте долгое время проживает с семьей в США, но приезжает в Россию. Недавно звезда очень удивила россиян.

Она выложила фото из Большого театра, и многие подписчики заметили, что певица радикально похудела. Некоторые решили, что усталость накопилась из-за плотного графика певицы и длительных перелетов.

С какой целью Кристина прилетела в Россию, чем планирует здесь заняться, неизвестно. Поклонники считают, что она будет выступать на новогодних корпоративах.

Сама Орбакайте свое возвращение не комментирует.