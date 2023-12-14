Род Стюарт покидает «токсичный Лос-Анджелес», чтобы вернуться Великобританию

15:50 2023-12-14
Род Стюарт покидает «токсичный Лос-Анджелес», чтобы вернуться Великобританию

Музыкант, проживший в США три десятка лет, выставил на продажу свой американский особняк.

Сэр Род Стюарт решил покинуть “токсичный” Лос-Анджелес и после тридцати лет жизни в США вернуться в Великобританию, утверждают источники, близкие к звезде.

Инсайдеры сообщили, что он устал от культуры Голливуда и почувствовал, что у него “нет личной жизни”. Жена артиста Пенни Ланкастер также не хочет больше летать из США в Великобританию и обратно.

78-летний певец выставил на продажу свою виллу. В ней 9 спален и 12 ванных комнат. В 1991-м году он купил особняк за 12 миллионов долларов, а сейчас хочет продать за 80 миллионов долларов. 

Пенни нравится жизнь вдали от Америки и Лос-Анджелеса, - рассказал Daily Mail друг семьи сэра Рода.

Сэр Род теперь заявил, что хочет полностью оставить “все рок-н-ролльные штучки позади” и обратить внимание на музыку в стиле свинг:

Я не ухожу на пенсию, но я хочу двигаться дальше... У меня был большой успех с The Great American Songbook, и я только что записал свинг-альбом с Джулсом Холландом.

Альбом выйдет в следующем году, так что я хочу двигаться в этом направлении.

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К слову, сэр Род умеет не только писать музыку. 

В прошлом году певца застали за ремонтом выбоин возле его дома. Звезда утверждала, что власти “не потрудились это сделать”. Он надел желтый жилет и взял лопату, чтобы немного выровнять поверхность. 

Что касается творческих планов, то сэр Род намерен выпустить свой альбом в 2024 году - после летнего тура по Великобритании с Боем Джорджем в качестве группы поддержки.

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