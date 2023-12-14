Род Стюарт покидает «токсичный Лос-Анджелес», чтобы вернуться Великобританию

Сэр Род Стюарт решил покинуть “токсичный” Лос-Анджелес и после тридцати лет жизни в США вернуться в Великобританию, утверждают источники, близкие к звезде.

Инсайдеры сообщили, что он устал от культуры Голливуда и почувствовал, что у него “нет личной жизни”. Жена артиста Пенни Ланкастер также не хочет больше летать из США в Великобританию и обратно.

78-летний певец выставил на продажу свою виллу. В ней 9 спален и 12 ванных комнат. В 1991-м году он купил особняк за 12 миллионов долларов, а сейчас хочет продать за 80 миллионов долларов.

Пенни нравится жизнь вдали от Америки и Лос-Анджелеса, - рассказал Daily Mail друг семьи сэра Рода.

Сэр Род теперь заявил, что хочет полностью оставить “все рок-н-ролльные штучки позади” и обратить внимание на музыку в стиле свинг: