Род Стюарт покидает «токсичный Лос-Анджелес», чтобы вернуться Великобританию

Сэр Род Стюарт решил покинуть “токсичный” Лос-Анджелес и после тридцати лет жизни в США вернуться в Великобританию, утверждают источники, близкие к звезде.
Инсайдеры сообщили, что он устал от культуры Голливуда и почувствовал, что у него “нет личной жизни”. Жена артиста Пенни Ланкастер также не хочет больше летать из США в Великобританию и обратно.
78-летний певец выставил на продажу свою виллу. В ней 9 спален и 12 ванных комнат. В 1991-м году он купил особняк за 12 миллионов долларов, а сейчас хочет продать за 80 миллионов долларов.
Пенни нравится жизнь вдали от Америки и Лос-Анджелеса, - рассказал Daily Mail друг семьи сэра Рода.
Сэр Род теперь заявил, что хочет полностью оставить “все рок-н-ролльные штучки позади” и обратить внимание на музыку в стиле свинг:
Я не ухожу на пенсию, но я хочу двигаться дальше... У меня был большой успех с The Great American Songbook, и я только что записал свинг-альбом с Джулсом Холландом.
Альбом выйдет в следующем году, так что я хочу двигаться в этом направлении.
К слову, сэр Род умеет не только писать музыку.
В прошлом году певца застали за ремонтом выбоин возле его дома. Звезда утверждала, что власти “не потрудились это сделать”. Он надел желтый жилет и взял лопату, чтобы немного выровнять поверхность.
Что касается творческих планов, то сэр Род намерен выпустить свой альбом в 2024 году - после летнего тура по Великобритании с Боем Джорджем в качестве группы поддержки.
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