Жители США заработали себе срок и огромный штраф за охоту и продажу 3600 птиц, в том числе орлов

Двух американцев из штата Монтана обвиняют в убийстве 3600 птиц, в том числе - включая белоголовых орланов и беркутов. За такое нарушение закона им грозят годы тюремного заключения и штрафы в размере 250 000 долларов.

Саймон Пол и Трэвис Джон Брэнсон занимались браконьерством в индейской резервации Флэтхед и других местах с января 2015 по март 2021 года. Редких птиц они продавали на черном рынке, пишет Daily Montanan.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили сообщения от Брэнсона и других лиц, где говорилось, что он убивал для того, чтобы получить перья из орлиного хвоста для продажи, - говорится в обвинительном заключении.

Браконьерам предъявлены обвинения в заговоре, незаконной торговле белоголовыми орлами и беркутами, нарушении Закона Лейси (касающегося дикой природы). Общая сумма штрафа превышает 250 тысяч долларов.

Нарушения также тянут на срок заключения более 5-7 лет.