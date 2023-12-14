Яхтсмены в Калифорнии стали свидетелями потрясающей атаки касаток на морского льва

Группа яхтсменов в Калифорнии наблюдала необычную картину нападения 17 касаток на большого морского льва.

Спортсмены впервые увидели редко встречающихся хищников, которые двигались зигзагами. Касатки при этом начали выпрыгивать из воды: так они охотились на морского льва.

Они успешно атаковали морского льва и съели его в течение нескольких минут, - рассказали яхтсмены.

Через час после первого нападения киты опять начали охоту, говорится в сообщении. На этот раз их целью стал “очень крупный морской лев-самец”.

По данным свидетелей, после второго нападения киты быстро уплыли.