Киркоров заявил об иске к Успенской на 12 миллионов российских рублей, певица отреагировала

Между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым в последнее время будто черная кошка пробежала. А недавно Филипп Бедросович вообще заявил, что подаст на Любовь Залмановну в суд. Сумма заявленного иска составила 12 миллионов российских рублей.

Поп-королю не понравилось, что коллега в одном из интервью назвала его женоненавистником. 56-летний музыкант обратился в соответствующие органы. Он хочет, чтобы Успенская ответила за эти слова по строгости закона, сообщает СтарХит.

Любовь Залмановна уже успела отреагировать на претензии Киркорова. Как именно, рассказала адвокат певицы Елена Сенина:

Любовь Успенская информацию об этом иске восприняла с присущим ей чувством собственного достоинства. А также - как малозначительную. У артистки в настоящий момент огромное количество творческих планов, у нее скоро юбилейный концерт. Любовь Залмановна считает более важным внести посильный вклад в помощь России в СВО, она записывает патриотические песни, — отметила Сенина.

Эту же историю ранее прокомментировал и адвокат Александр Добровинский. Он уверен, что Филипп Бедросович в этом споре наверняка пойдет до конца.

Как напоминает издание, первоначальной причиной конфликта между Киркоровым и Успенской стали разные взгляды на качество услуг пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Обе звезды были его пациентами. Но Любовь Залмановна осталась недовольна результатами процедуры, а Филипп Бедросович медика просто боготворил.