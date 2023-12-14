Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Отцу певицы Бритни Спирс ампутировали ногу, а недавно мужчину впервые после операции заметили на улице, сообщает Рeopletalk.ru.

Джейми Спирса сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда ему помогали перебраться с пассажирского сиденья авто в инвалидное кресло.

Американские СМИ при этом сообщали, что звездная дочь не будет мириться с папой.

Она не простит ему травм и оскорблений, которые он причинил, — рассказывали источники.

Джейми Спирс после освобождения Бритни от его опекунства ранее дал первое большое интервью. Он контролировал и ограничивал свободу певицы 13 лет.