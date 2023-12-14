Ученые уточнили, какое время ужина может добавить риска получить инсульт

17:48 2023-12-14
Ученые уточнили, какое время ужина может добавить риска получить инсульт

Исследования показали, что любители поесть позже 21 часа могут повысить риск такого заболевания на 28 процентов.

Раннее время завтрака и ужина способно понизить риск сердечно-сосудистых болезней. Такой вывод сделан в результате исследования американских ученых, сообщает Газета.ру.

Авторы работы изучили данные 103 389 человек. Из них 79 процентов - женщины, средний возраст которых составлял 42 года. Итоги исследования показали: поздний завтрак связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. И этот риск возрастает на 6 процентов за каждый час задержки.

К примеру, у любителя завтракать в 9 утра вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний выше на 6 процентов, нежели у того человека, который завтракает в 8 утра.

Что касается ужина, то риск получить инсульт на 28 процентов повышался для тех, кто ест в 9 вечера или позже. Особенно выраженной такая связь инсульта и времени была у женщин.

Ученые, участвовавшие в исследованиях, подчеркнули, что их выводы требуют проверок в дополнительных исследованиях.

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