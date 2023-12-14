Российская модель без руки попала на страницы европейского глянца

18:08 2023-12-14
Российская модель без руки попала на страницы европейского глянца

Вероника Левенец снялась для L’Officiel Austria в бионическом протезе, который инкрустирован 5 тысячами бриллиантов.

«Кибермодель» и блогер из РФ Вероника Левенец снялась для австрийского журнала L’Officiel Austria, сообщает 5-tv.ru.

Фото россиянки появятся в номере, который приурочен ко Всемирному дню людей с инвалидностью. Подробностями съемки поделилась компания, сделавшая для девушки механический протез,

В частности, уточняется, что россиянка снялась для журнала в бионическом протезе, который инкрустирован 6 тысячами бриллиантов Swarovski. Номер с ее снимками появится в продаже этой зимой.

На страницах издания также будет интервью с моделью. Как сообщает издание, она родилась без руки: у модели аплазия кисти и части предплечья.

В 16 лет будущая звезда переехала с мамой в Москву, где отучилась в МГУ, работала на телевидении. А потом стала моделью «нового поколения».

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