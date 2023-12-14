У клиентки отеля Ritz в Париже пропало кольцо стоимостью около 1 миллиона евро, его нашли в неожиданном месте

18:19 2023-12-14
У клиентки отеля Ritz в Париже пропало кольцо стоимостью около 1 миллиона евро, его нашли в неожиданном месте

Предпринимательница из Малайзии пошла в магазины, а украшение оставила на столе. Как выяснилось, во время уборки кольцо засосало в пылесос.

У предпринимательницы из Малайзии в отеле Ritz в Париже пропало кольцо с бриллиантом за 750 тысяч евро. Позже его нашли в мешке от пылесоса, сообщает Le Parisien.

Кольцо обнаружили сотрудники службы безопасности отеля, - цитирует издание заявление дирекции отеля.

В гостинице заверили: о краже речь и не шла, потому что кольцо просто засосало в пылесос.

По словам клиентки гостиницы, она оставила дорогое украшение на столе и пошла по магазинам. Вернувшись в номер, женщина кольца не увидела.

В дело вмешалась полиция. Рассматривались все возможные версии, включая кражу драгоценности кем-то из служащих отеля.

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