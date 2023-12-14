На конкурсе «Мисс Земля-2023» во Вьетнаме обокрали русскую модель

18:44 2023-12-14
На конкурсе «Мисс Земля-2023» во Вьетнаме обокрали русскую модель

У 20-летней Дарьи Луконькиной во время городского марафона разрезали сумку и украли телефон.

Российская модель Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода прилетела во Вьетнам, где будет представлять РФ на конкурсе «Мисс Земля-2023», сообщает Космополитен.

Перед ключевым мероприятием 20-летняя девушка приняла участие в городском марафоне и пережила шок:

У меня во время бега украли телефон. Разрезали сумку, вытащили телефон. 

Я была в шоке, плакала. В 21 веке телефон - чуть ли не вся жизнь, — призналась модель.

Но ей смогли помочь, и теперь Дарья обладает новым смартфоном:

Организаторы быстро отреагировали. У меня теперь новый телефон.

Я все смогла восстановить, снова тут и безумно рада, — поделилась радостью Луконькина.

Финал конкурса «Мисс Земля-2023» пройдет 22 декабря в Хошимине. За звание первой красавицы Земли будут бороться представительницы 84 стран.

Ранее Дарья победила в региональном конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород-2022» и стала «Красой России-2022».

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