Тридцатилетний певец Педро Энрике умер прямо на сцене во время концерта

Бразильский певец Педро Энрике скончался прямо на сцене прямо во время выступления. У 30-летней звезды случился сердечный приступ, сообщает СтарХит.
Незадолго до трагедии исполнитель пошутил, и его слова теперь называют пророческими. Он сказал:
Я устал, устал… Почему я хочу славы? Я устал.
У Энрике остались жена и 2-месячная дочь. Многочисленные поклонники выражают соболезнования его родным и близким.
Один из самых красивых голосов. Педро, мы будем помнить тебя! Сил жене пережить страшное горе. Пусть Бог утешит семью и друзей Педро, — сокрушается публика.
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