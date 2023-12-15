Тридцатилетний певец Педро Энрике умер прямо на сцене во время концерта

Бразильский певец Педро Энрике скончался прямо на сцене прямо во время выступления. У 30-летней звезды случился сердечный приступ, сообщает СтарХит.

Незадолго до трагедии исполнитель пошутил, и его слова теперь называют пророческими. Он сказал:

Я устал, устал… Почему я хочу славы? Я устал.

У Энрике остались жена и 2-месячная дочь. Многочисленные поклонники выражают соболезнования его родным и близким.

Один из самых красивых голосов. Педро, мы будем помнить тебя! Сил жене пережить страшное горе. Пусть Бог утешит семью и друзей Педро, — сокрушается публика.