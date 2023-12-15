Музыкант Игорь Саруханов развелся со своей седьмой женой

Игорь Саруханов 26 декабря 2022-го тайно женился на дизайнере Лесе Садовской. Еще и года не прошло, а музыкант вновь развелся, сообщает КП.
67-летний Игорь Арменович о новых отношениях пока не думает, хотя и о старых не жалеет. Звезда не поливает бывшую жену грязью и не хочет выносить сор из избы. Он только сказал, что для него семья всегда была на втором плане.
Хочу поделиться изменениями. Я женился, однако все длилось недолго. Возможно, я для этого не рожден?
Я полностью погружен в свою профессию, постоянно на гастролях. И поклонницы хотят со мной знакомиться… Такое любая женщина воспринимает с болью, — сообщил Саруханов.
Игорь Арменович старше своей седьмой супруги на 30 лет.
У него есть 2 дочери от шестой избранницы - Любовь и Розалия. Певец принимает участие в воспитании девочек и обеспечивает их так, чтобы они ни в чем не нуждались.
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