В Россию вернулась Рената Литвинова

Рената Литвинова живет во Франции больше года. В Париже у звезды в собственности есть шикарная квартира стоимостью несколько десятков миллионов евро, сообщает КП.

Актриса гастролирует по Европе со своим спектаклем и посещает светские рауты. Но недавно вернулась в Россию. Рената сообщила, что прилетела в Санкт-Петербург и очень скоро увидит маму, которая проживает в Москве.

Из-за разлуки с матерью Литвинова даже плакала. Вместе с ней покидать Россию родительница отказалась.

Актриса призналась, что она соскучилась по Москве и друзьям. Звезда и ранее жила на две страны, но теперь прилетает в Россию редко. В Европе живет и дочь Ренаты Ульяна. 11 лет назад она поступила в университет в Лилле.