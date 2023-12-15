Эксперты рассказали, какая соль полезнее

Соль есть на каждой кухне, в каждом доме. Но они могут быть разными: кто-то выбирает поваренную, кто-то - йодированную или морскую. Какая из них лучше? Как они влияют на организм человека? Как пояснили эксперты, некоторые могут быть и вовсе вредны, пишет Русская семерка.

Морская соль

Так называются продукты, которые добыты садочным или самосадочным способом. Такую соль получают при выпаривания океанической, морской и озёрной воды. Самосадочную - добывают со дна солёных озер и очищая спецрастворами.

В морской соли много полезных веществ - натрий, кальций, калий, йод, железо, марганец, бром и многие другие микроэлементы. Все они активно участвуют в обеспечении процесса жизнедеятельности.

Но не каждый продукт, который называют морской солью, таковой является на самом деле. Если на упаковке не указано, что она добыта садочным или самосадочным способом, это значит, что она не морская.

Еще один минус в том, что морская соль не так хорошо очищена, как поваренная.

Поваренная соль

Это самый популярный продукт у домохозяек. Но при тщательной очистке от примесей поваренная соль теряет полезные вещества - железо, калий, медь.

Некоторые эксперты считают поваренную соль одной из самых вредных, потому что она фактически содержит лишь хлорид натрия. Известно, что туда добавляют химические испарители влаги для того, чтобы соль оставалась сыпучей. И отбеливают ее тоже химией.

Поскольку из соли из-за обработки исчезает природный йод, к ней добавляют йодид калия.

Йодированная соль

Она считается эффективным средством профилактики дефицита йода. Но эксперты российского исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи выяснили: при термообработке пищи основная часть добавленного в соль йода теряется.

Кроме того, йодированная соль не дает эффекта в борьбе с дефицитом йода. В ходе опытов над крысами со сниженным уровнем йода в организме и признаками гипотиреоза выяснилось, что у потреблявших пищу с йодированной солью млекопитающих здоровье восстанавливалось хуже всего.

А лучше всего чувствовали себя крысы, употреблявшие продукты, обогащённые йодсодержащими сывороточными белками.