У Дональда Трампа могут отнять его Нью-Йоркскую бизнес-империю

Судебное разбирательство в отношении Дональда Трампа продолжается в Нью-Йорке почти 4 месяца. Генеральный прокурор города Летиция Джеймс привела доказательства мошенничества экс-президента США. А Трамп выступил в защиту самого себя.

Адвокаты с обеих сторон при этом на повышенных тонах обвиняли своих оппонентов в том, что те переходят черту.

Сейчас дело Трампа - на рассмотрении нетрадиционного нью-йоркского судьи Артура Энгорона. Судья будет выносить вердикт без присяжных.

Энгорон до начала судебного процесса постановил, что Трамп обманным путем завысил свой чистый капитал, и объявил о первоначальном раунде наказаний. А Джеймс настаивает на штрафе в размере свыше 250 миллионов долларов и запрете Трампу вести бизнес в штате.

Решение суда ожидается в январе 2024 года - после заключительных прений в суде.

Тем не менее, Энгорон уже допустил ошибку, когда в качестве первоначального наказания приказал ликвидировать некоторые из нью-йоркских компаний Трампа, считают эксперты. Это решение вызвало бурю негодования и поставило под угрозу большую часть нью-йоркской империи экс-лидера Америки.

На прошлой неделе Апелляционный суд удовлетворил просьбу Трампа приостановить наказание, чтобы он мог рассмотреть решение Энгорона. Это может предвещать более тщательную оценку принятия судьей решений на протяжении всего судебного процесса.

Адвокаты Трампа возлагают на апелляцию большие надежды.