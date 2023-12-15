Ажиотаж в аэропорту: почему некоторые пассажиры выстраиваются в очереди задолго до посадки

13:36 2023-12-15
Ажиотаж в аэропорту: почему некоторые пассажиры выстраиваются в очереди задолго до посадки

Если одни просто хотят постоять перед долгим перелетом, то другие берут с них пример.

Когда вставать в очередь на посадку в самолет? Если одни пассажиры встают в очередь до того, как их вызовут, то другие ждут на своих местах до последнего. Если вторые руководствуются нежеланием стоять в очереди, то мотивы первых трудно определить.

Менеджер по корпоративным коммуникациям Delta Air Lines Дрейк Кастаньеда признался, что он, как активный путешественник, знает, что в самолете ему придется много сидеть. Потому перед полетом не прочь и постоять, пусть себе и в очереди.

Но при этом он признал, что раннее стояние в очереди может привести к дополнительным неудобствам в процессе посадки. Пассажиры могут переполнить проходы в аэропорту, увеличить время ожидания посадочных групп, которые были вызваны. И просто создать общую неразбериху.

Эксперты по психологии указали на два возможных объяснения того, почему пассажиры встают в очередь рано: конформизм и конкуренция.

Люди используют других людей как источники информации, которые знают, как и что правильно делать, - считает профессор психологии Университета в Буффало Шира Гэбриэл.

По словам Габриэля, при ограниченных ресурсах может быть логичным желание встать в очередь пораньше.

Это особенно актуально для путешественников, у которых мало стыковочных рейсов или ценных вещей в ручной клади, поскольку риск их потерять или необходимость ждать выдачи багажа создают большие проблемы.

Сотрудники аэропортов, в свою очередь, предупреждают: раннее стояние в очереди не ускоряет процесс посадки. На самом деле это может замедлить процесс.

Мы эволюционировали как биологический вид, который может выживать только в коллективах.

И часть того, что мы являемся этим невероятно социальным видом, означает, что мы смотрим на других людей, чтобы узнать, как себя вести, - сказал Гэбриэль. 

И все, что требуется, - это эта пара человек, создавших очередь. Потом все смотрят на них, и тоже встают.

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