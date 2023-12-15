Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан призвал Израиль снизить интенсивность военной кампании в Газе

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан прибыл в Израиль с прямым посланием от администрации Байдена. Оно содержит просьбу снизить интенсивность широкомасштабной военной кампании в Газе, сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица США.

Власти Америки заявили, что администрация страны будет поддерживать Израиль в его стремлении уничтожить ХАМАС. Однако при этом они ожидают, что Израиль изменит свою стратегию - от тотального нападения к более целенаправленным тактическим операциям и освобождению заложников.

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался назвать какие-либо конкретные сроки перехода военной операции в новую стадию, но заявил, что Салливан обсуждал это во время своих личных встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими членами военного кабинета Израиля.

Президент Джо Байден также заявил ранее, что он хочет, чтобы Израиль "был более осторожен" в своих атаках в Газе и сосредоточился на том, "как спасти жизни гражданского населения", поскольку число жертв продолжает расти.

Израильские официальные лица пока публично не дали ответ. Но в сообщениях местной прессы утверждалось, что министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал Салливану, что им нужны месяцы войны, чтобы победить ХАМАС.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в регионе погибло более 18 000 человек. Более 1200 человек были убиты в Израиле во время нападений ХАМАСА - по данным канцелярии премьер-министра Израиля.

Ошеломляющее число погибших возмутило другие страны региона, включая Саудовскую Аравию, которая ранее была на пути к установлению дипломатических отношений с Израилем. По словам администрации Байдена, это сыграло бы важную роль в обеспечении долгосрочного мира на Ближнем Востоке.