В Мексике фермеры своими силами смогли прогнать напавшую на них вооруженную банду

Жители Тескапильи смогли противостоять вооруженной группе вымогателей с помощью мачете. В результате схватки погибли 11 преступников, в том числе их босс по кличке Клоун. Смертельным сражение оказалось также и для 3 представителей фермерского сообщества этого региона.

Я крестьянка, я вдова, у меня осталось семеро детей. Мы все много работаем, - рассказала жительница Тескапильи.

Она заявила, что, несмотря на страх, они готовы снова встретиться с преступниками.

Здесь мы сеем овес, кукурузу и бобы. Но вооруженная группа, которая прибыла в Тескапилью семь лет назад, заставила нас платить им за каждый урожай, - поделились фермеры.

По их словам, преступники ограничивали содержание поголовья кур - для того, чтобы фермеры покупали у бандитов яйца.

Но в этом году, посетовали земледельцы, был плохой урожай фасоли.

А они пришли, хотели денег, стреляли и запугивали людей. И всех вдохновлял Клоун, - рассказали фермеры.

Их главный враг в итоге был убит мачете, которые взяли в руки крестьяне тогда, когда противники стреляли в них из автоматов. Фермеры заявили, что готовы сложить свои жизни, отстаивая свои фермы.