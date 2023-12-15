В штате Алабама второй раз будут казнить заключенного способом, который не сработал год назад

Заключенному Кеннету Юджину Смиту из Алабамы 25-го января придется во второй раз пережить казнь. Представители Департамента исправительных учреждений накачают его легкие чистым азотом.

“Азотная асфиксия” как форма смертной казни - своего рода эксперимент. И в первый раз, когда такую процедуру должны были провести со Смитом, метод не сработал.

Более того, эксперты считают его бесчеловечным и непригодным для убийства. Персонал, в том числе и доктор, при этом должны держаться на расстоянии от места казни.

Тюремный доктор Худ, выступающий против смертной казни, консультировал десятки приговоренных и присутствовал на четырех казнях в прошлом году в Оклахоме, Техасе и Алабаме. По его словам, Алабама выделяется своей некомпетентностью и жаждой крови:

Я могу сказать, что штат Алабама - это самая непрофессиональная, неподготовленная клоунада, которую я когда-либо видел. В других штатах камера казни выглядит как медицинская процедура. В Алабаме она похожа на камеру пыток.

Темная история неумелых казней в Алабаме заставляет сторонников смертной казни бить тревогу по поводу потенциальной опасности того, что она станет первым штатом, применяющим азотную асфиксию.

Когда в ноябре 2022 года в Алабаме впервые попытались казнить Кеннета Юджина Смита, приговоренного к смертной казни, постоянно кололи его иглами для внутривенного введения почти 4 часа.

Корчась в агонии, 58-летний мужчина звал на помощь. В конечном итоге казнь была отменена после того, как сотрудники тюрьмы не смогли ввести в вены Смита капельницу.

Заключенные, приговоренные к смертной казни Джо Натан Джеймс и Алан Миллер, пережили аналогичные неудачные казни. По словам их адвокатов, они были сродни пыткам.

Губернатор Кей Айви приостановила казни в штате и распорядилась провести внутренний пересмотр процедур. Тогда как другие штаты, которые тоже столкнулись с неудачными смертельными инъекциями, наняли независимых консультантов для расследования использования таких препаратов.