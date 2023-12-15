Молодая мама погибла в Техасе, защитив маленького сына от пули безумного стрелка

18:25 2023-12-15
Молодая мама погибла в Техасе, защитив маленького сына от пули безумного стрелка

34-летний мужчина из Остина, который находится в американском штате Техас, расстрелял и ранил несколько человек.

Канадка Сабрина Рахман из Суррея спасла жизнь маленькому сыну, заслонив его от стрелка. Молодая мама и еще пятеро человек погибли в Остине, что в штате Техас.

24-летняя Рахман гуляла с сыном Ибрагимом, когда боевик открыл огонь, убив у нее на глазах ее друга Эммануэля Попа Ба. Муж Рахман, Ишрак Ислам, рассказал CBC News, что его жена убежала с малышом к соседскому дому, где спрятала Ибрагима от стрелка:

Сабрина обернулась и увидела несколько стульев во внутреннем дворике. Она завела коляску с нашим сыном внутрь, за стулья и забаррикадировала, чтобы ее не было видно.

Но вскоре ее настиг бандит и выстрелил в голову. По словам Ислама, женщина упала недалеко от коляски с сыном.

Она сделала то, что сделала бы любая другая любящая мать, - сказал он.

Семья переехала в США в прошлом году, чтобы работать в семейном бизнесе Ислама по продаже недвижимости. Новоселье в новом доме молодая семья справила за день до трагедии.

Ислам заявил, что он обязательно расскажет сыну, "каким героем была его мама".

По данным полиции Остина, среди убитых были и родители стрелка. Еще несколько человек бандит ранил.

34-летнему Шейну Джеймсу-младшему предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в убийстве. Ему грозит смертная казнь.

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