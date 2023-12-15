Актриса Мария Машкова заявила, что ей страшно жить в Америке

Мария Машкова уехала в США много лет назад - вслед за мужем, американским пианистом Александром Слободяником-младшим, сообщает КП.
Актриса поначалу жила на две страны. Она снималась в России и обустраивала семейный дом за океаном. После начала СВО звезда осудила родную страну и из-за этого поссорилась с отцом, худруком Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым.
Путь домой ей теперь заказан. Однако и в Штатах несладко. В интервью молдавскому YouTube-каналу Galben Машкова Мария рассказала, чем ей не по душе жизнь в Америке.
По словам артистки, первое время все вокруг вызывало у нее страх и ужас. Расслабиться получалось только тогда, когда возвращалась в Россию. Отдохнув на родине душой, она опять возвращалась в Америку.
Актриса призналась, что всегда хотела вернуться в Россию и не собиралась эмигрировать в США.
Я не собиралась оставаться там, мне было страшно…
Конечно, я хотела вернуться в Россию, чтобы жить там. В Америке я очень устала эмоционально, - рассказала Машкова.
Теперь у 38-летней актрисы появились крошечные роли в эпизодах, однако проблем не убавилось.
Какие гонорары в Голливуде? Как начинающая я получаю в Америке сейчас как не начинающая в России. Но есть нюансы.
Много налогов. Косметология дороже. За день можно заработать десятки тысяч долларов, но не всегда.
Потом все это раздать агентам, менеджерам, - посетовала артистка.
Львиную долю доходов их семьи, отметила Мария, съедает аренда квартиры в элитном районе Лос-Анжелеса.
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